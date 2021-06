Mercato professionisti in pillole, 25 giugno SERIE A Rui Patricio – Roma 80% – Sembra che ci siamo. La scelta è stata fortemente voluta da Mourinho e le parti sono molto vicine. Siamo sul rettilineo, manca l'ultimo scatto. SERIE B Proia – Brescia 50% – Per ora una trattativa alle battute iniziali. Ma un chiaro interesse mostrato da Cellino per il centrocampista del Cittadella SERIE C Brosco – Bari 60% – Ancora non è arrivata la risposta, ma la proposta è molto allettante. Presto si saprà Source