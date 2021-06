Servizi di vigilanza e controllo sui laghi di Monticchio. È stato questo il tema all’ordine del giorno del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica che si è tenuto questa mattina a Potenza, su convocazione del Prefetto Annunziato Vardè.

“Ringrazio sua Eccellenza il Prefetto – dichiara l’assessore Gianni Rosa- per la disponibilità a convocare con immediatezza la riunione da noi richiesta. Ringrazio anche il Questore, il Comandante Provinciale dei Carabinieri e il Comandante il Gruppo Guardia di Finanza – aggiunge Rosa – per la disponibilità a rafforzare prima possibile i servizi di presidio.

Il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica – sottolinea l’assessore – ha dato una risposta proficua e rafforza gli sforzi messi in campo dalla Regione, sin dall’insediamento della Giunta Bardi. Vogliamo rendere il comprensorio dei Laghi un luogo dove esercitare il turismo nelle migliori forme e nella più completa serenità. Regione, Parco del Vulture e Comuni saranno parte attiva di questa scommessa. Sono convinto – conclude Rosa -che quanto stabilito questa mattina produrrà i primi effetti già da subito per il bene della nostra comunità”.

