ISERNIA – Arriva l’estate e il teatro della Compagnia CAST (Centro Artistico di Sperimentazione Teatrale) sta per invadere con passione e risate le vie di Isernia. CAST opera da diversi anni a Isernia, nel «Teatro ‘Il Proscenio’», esibendosi davanti a un affezionato pubblico a cui offre ogni anno una rassegna teatrale invernale, stabile e permanente.

Proprio per questo, visto il periodo storico che stiamo affrontando, con la consapevolezza dell’importanza del riappropriarsi del valore identitario della comunità e del bisogno di offrire eventi per un ritorno alla socialità, i ragazzi guidati da Salvatore Mincione hanno deciso di proporre, per l’estate 2021, sempre in totale sicurezza, una rassegna che prevede quattro appuntamenti da svolgersi all’aperto, in un luogo centralissimo del centro storico isernino, ossia piazzetta Sanfelice. Un progetto che ha ottenuto la piena condivisione da parte del sindaco Giacomo d’Apollonio e dell’assessore alla cultura Eugenio Kniahynicki.

Oltre al forte simbolismo legato a questo storico punto d’aggregazione per gli isernini, nella scelta di piazzetta Sanfelice ci sono anche delle ragioni più pratiche: grazie alla particolare conformazione della luogo, si potranno gestire gli ingressi e le prenotazioni delle sedie per fornire al pubblico l’esperienza più vicina possibile a quella di una vera sala teatrale, senza rinunciare alla frescura serale e alla poesia di assistere a uno spettacolo sotto le stelle.

Il primo appuntamento è per giovedì 8 luglio, con il classico “Mpriestame a mugliereta”, di Carlo Guarino.

Info: 3396801542 (Giovanni), 3392694897 (Salvatore).

