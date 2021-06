Locale chiuso per cinque giorni. Lo ha disposto il Questore di Campobasso nei confronti del Bar Tabacchi di Corso Nazionale dove sabato 12 giugno si sono verificati degli episodi di violenza, con tanto di video girato sui social nei giorni successivi. Il Questore ha decido di punire sia il 60enne termolese titolare del bar, reo di aver picchiato un cliente che aveva dato in escandescenze, sia quest’ultimo che invece si era reso protagonista di schiamazzi e disturbo degli altri avventori, per poi essere cacciato in malo modo.

Si è trattato di uno degli avvenimenti più discussi della notte fra il sabato 12 e domenica 13 giugno a Termoli, una notte caratterizzata da risse e interventi di 118 e forze dell’ordine sul Corso e in piazzetta. In quel caso, un uomo di 56 anni originario di Termoli e con precedenti penali e di polizia per reati contro la persona e la pubblica amministrazione, aveva infastidito i clienti di un frequentato bar di corso Nazionale, al punto tale che il titolare aveva usato le maniere forti per mandarlo via.

In un filmato girato su Instagram e su Whatsapp nelle ore successive, si vede il barista 60enne che usa la forza e spinge violentemente l’uomo fuori dal locale, fino a fargli sbattere la testa. “Gli Agenti hanno acquisito un video pubblicato sui social riguardante l’episodio – si legge in una nota della Polizia -. Dalle immagini è emersa anche la presenza all’esterno del locale di numerosi ragazzi, almeno dieci, tra cui quelli che hanno successivamente diffuso le immagini dell’accaduto, intenti ad assistere all’aggressione da parte del titolare dell’esercizio pubblico che ha colpito con calci e pugni l’avventore ubriaco, incitandolo (il barista, ndr) addirittura alla violenza e senza che nessuno sia intervenuto”.

In quel caso inoltre una chiamata al 113 aveva fatto giungere una Volante del Commissariati di via Cina. I poliziotti avevano verificato la presenza del 56enne in evidente stato di ubriachezza e con numerose ferite sul corpo. Vista la situazione, venne chiesto l’intervento di personale del 118 per le immediate cure del caso.

A conclusione degli accertamenti, il Questore Conticchio ha disposto la chiusura per 5 giorni dell’esercizio commerciale mentre per il 56enne originario di Termoli è stato disposto di divieto di accesso e di stanziamento nelle immediate vicinanze di quel locale per la durata di un anno.

Anche in seguito a quell’episodio il sindaco di Termoli Francesco Roberti ha emanato un’ordinanza con la quale ha vietato la vendita di alcol dopo l’1.