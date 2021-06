San Valentino è passato da un pezzo, ma la voglia di festeggiare l’amore no. Del resto love is in the air, cantava Paul Joung. In quest’ottica si inserisce la ‘Notte romantica’ organizzata dall’associazione “I Borghi più Belli d’Italia” e promossa dal Comune di Oratino.

“Ripartiamo dall’amore e dal romanticismo”: l’invito del sindaco del paese, Roberto De Socio. La passeggiata romantica si svolgerà domani, sabato 26 giugno, dalle 17.30.

Sarà possibile visitare il ‘museo romantico’ allestito con corredi antichi, quadri della pinacoteca comunale, poesie , tante sorprese. Saranno allestiti inoltre dei punti in cui le coppie degli innamorati potranno scattare selfie (da taggare con #notteromanticaoratino2021) ,tra cui il ‘vicolo del bacio’ e la ‘terrazza romantica’.

Inoltre, dalle 18.30 sarà possibile effettuare una visita guidata di uno dei borghi più belli d’Italia prenotandosi sul posto. L’appuntamento è alle ore 18.30 in Piazza Chiesa.

Inoltre, sarà possibile fare un aperitivo o cenare nei bar e nei ristoranti che hanno aderito all’iniziativa e che prepareranno menù a tema.

La serata si concluderà con il ritrovo alle ore 23.45 sul Belvedere “Ugo Calise” per il bacio di mezzanotte.