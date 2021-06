È stato siglato, nella serata di mercoledì 23 giugno, con tutte le Organizzazioni sindacali il rinnovo del Contratto Collettivo di Lavoro per il personale non dirigente del gruppo Poste Italiane, valido fino al 31 dicembre 2023.

L’accordo prevede un aumento complessivo medio mensile di 110 euro pro capite e il pagamento di una tantum per il recupero del biennio 2020-2021.

È stato confermato inoltre il piano di assistenza sanitaria integrativa per tutti i dipendenti ed è stato rivisto il sistema delle relazioni industriali, alla luce dei processi di digitalizzazione in atto, con particolare attenzione alle prestazioni effettuate in modalità agile. L’intesa, raggiunta dopo un confronto responsabile e costruttivo fra l’Azienda e le Organizzazioni sindacali pone, nell’anno segnato dalla pandemia, solide basi per affrontare le nuove sfide del mercato.

L’accordo tra le parti rafforza, in un momento di profonda trasformazione del mondo del lavoro, l’attenzione alla difesa dei diritti dei lavoratori, alla loro sicurezza e alla stabilità economica.

SLC CGIL: “ACCORDO MIGLIORATIVO, GIUSTO RICONOSCIMENTO”

“Dopo una lunga trattativa, che l’emergenza Covid 19 non ha certo reso più facile, si è arrivati a firmare il Contratto collettivo nazionale per i lavoratori di Poste Italiane – commenta Marisa Adobati, Slc CgilBergamo – con importanti conferme rispetto all’accordo precedente, e a introdurre diversi miglioramenti. Tra gli altri, siamo riusciti a scongiurare il tentativo da parte dell’azienda di mettere mano al periodo di malattia garantito, che è invece stato conservato. Questo contrato è una giusta risposta alle attese di lavoratori che, anche nel periodo più duro della pandemia, hanno sempre lavorato in prima linea, sia agli sportelli che casa per casa”.

Molte le novità del contratto. Sul fronte normativo, oltre a respingere i tentativi di arretramento su istituti fondamentali, si è riusciti ad apportare integrazioni importanti in tema di: rapporto di lavoro Part Time, considerato il ricorso sempre più frequente a tale modalità; in materia di Contratti a Tempo Determinato, valutate adeguatamente gli ingenti flussi di giovani che accedono ogni anno a tale formula assunzionale. Sancito inoltre il principio della buona occupazione, a sostegno delle politiche di stabilizzazione del lavoro precario.

Sono stati recepiti gli accordi aziendali sul Lavoro Agile, consapevoli degli oramai indubbi vantaggi ad esso correlati, focalizzando linee di sviluppo anche in prospettiva dell’uscita dalla crisi pandemica e alla conseguente cessazione della decretazione d’urgenza del Governo.

Novità importanti sono state introdotte in tema di ferie (fruizione frazionata delle stesse), di trasferimenti (riduzione delle distanze per i trasferimenti involontari), di festivi (migliorata la parte economica connessa alla doppia coincidenza).

Con estrema determinazione sono stati mantenuti inalterati i trattamenti previsti in caso di malattia, nonostante i ripetuti tentativi di revisione in peius del comporto e di introduzione dell’istituto della carenza (non remunerazione dei primi tre giorni di malattia di ogni singolo evento). Incrementato il novero delle gravi patologie, in riferimento alle quali l’attuale normativa rafforza l’impianto delle tutele.

Respinta la volontà aziendale di mettere mano al Codice Disciplinare, scongiurando ulteriori irrigidimenti sul fronte dei controlli e del contenzioso disciplinare.

Difese le tutele sindacali, conferendo maggiore ruolo alla contrattazione territoriale, garantendo, altresì, i diritti di rappresentanza a quei numerosi lavoratori che prestano la propria attività in modalità da remoto (Smart working).

Sul fronte del Welfare, pur ribadendo l’indubbia validità del Fondo Sanitario, non è stato possibile perseguire l’obiettivo della rivalutazione dei piani sanitari vigenti in virtù della scelta condivisa di riversare la quasi totalità degli incrementi salariali sui minimi tabellari.

Significativi i risultati ottenuti sulla parte economica. Definitivo un emolumento di 1700 euro, da liquidare in un’unica soluzione con le competenze del prossimo mese di luglio. La cifra verrà così ripartita:

• 900 euro a titolo di vacanza contrattuale relativa all’anno 2020;

• 800 euro quale anticipazione sui miglioramenti contrattuali relativi dell’anno 2021. Pattuito altresì un incremento mensile di 110 euro (48 euro da luglio 2022 e 42 euro da luglio 2023), di cui 90 euro riversati sui minimi tabellari e 20 euro (10 nel 2022 e 10 nel 2023) sui ticket restaurant. Un risultato di indubbio valore se si considera che il riferimento al criterio dell’IPCA (tasso inflattivo), così come nelle iniziali intenzioni della parte aziendale, avrebbe dimezzato l’importo dei 110 euro.

UGL: “TRAGUARDO IMPORTANTE”

“Il rinnovo del CCNL per i lavoratori del Gruppo Poste Italiane, valido per il triennio 2021-2023, rappresenta un importante traguardo sul piano delle garanzie per i lavoratori. Dopo mesi di intenso confronto si è arrivati ad un Contratto di categoria che valutiamo di indubbio valore. Si è mantenuto intatto l’intero impianto normativo, già riconosciuto tra i più avanzati e completi nell’ambito del Sistema di Relazioni Industriali del Paese, implementandolo di ulteriori avanzamenti, unitamente all’acquisizione di una parte economica di significativo rilievo. Sul fronte normativo, oltre a respingere i tentativi di arretramento su istituti fondamentali, si è riusciti ad apportare integrazioni importanti in tema di rapporto di lavoro Part Time e Contratti a Tempo Determinato. Sono stati recepiti, peraltro, gli accordi aziendali sul Lavoro Agile e sono state introdotte novità importanti in tema di ferie, di trasferimenti e di festivi. Finalmente oggi vengono riconosciute tutele adeguate ad una categoria di lavoratori che ha svolto un compito fondamentale in particolare durante il periodo della pandemia”. Lo hanno dichiarato in una nota congiunta Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL, e Salvatore Muscarella, Segretario Nazionale della Federazione UGL Comunicazioni, in merito al rinnovo del CCNL per i lavoratori del Gruppo Poste Italiane.