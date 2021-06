L’Agcom, con un atto di indirizzo, ha imposto a Dazn di adottare soluzioni tecnologiche che minimizzino il ritardo nella fruizione dei contenuti senza che ne venga ridotta la qualità, basandosi sulla Content Delivery Network Edge.

Con gli operatori di rete diversi da Tim, partner della piattaforma che acquisito i diritti esclusivi di sette delle 10 partite di Serie A di ogni turno, prima dell’inizio del campionato dovranno essere definite “le modalità operative di distribuzione del traffico all’interno delle proprie reti e di gestione di eventuali malfunzionamenti”.

Il Garante per le comunicazioni ha affrontato la questione “diritti tv del calcio” nel consiglio di giovedì: il passaggio da Sky a Dazn può essere considerato a tutti gli effetti una rivoluzione, ma restano i dubbi sulla capacità della rete di reggere le milioni di connessioni che si attendono.

Con il suo atto di indirizzo Agcom vuole evitare che si creino fenomeni di congestione della rete, conseguenti ai prevedibili picchi di traffico, prevenire disservizi per gli abbonati e infine contrastare il degrado della qualità del servizio internet per tutti gli altri utenti.

La tutela, dunque, vuole essere doppia: per i telespettatori del calcio contro eventuali interruzioni di trasmissione e per tutti gli altri utenti del web che potrebbero subire disservizi dovuti a una connessione sovraccaricata.

Per il Garante Dazn deve fornire a Fastweb, Vodafone e WindTre, che detengono quote di rete superiore al 15%, apparati di caching e trasmissione da integrare nelle proprie reti di trasporto “in numero e distribuzione geografica adeguati a gestire una quota sufficiente del traffico complessivo del servizio”.

Tutti gli altri operatori avranno apparati proporzionati alla propria quota di mercato.

Secondo il presidente di Agcom Giacomo Lasorella “il provvedimento è importante per garantire a tutti i cittadini una rete affidabile e veloce anche in presenza di eventi mediatici importanti. Così facendo tuteliamo anche gli abbonati di Dazn e, nello stesso tempo, affermiamo il principio che le piattaforme non possono sottrarsi agli impegni derivanti dalla tenuta complessiva del sistema”.