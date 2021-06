L’argomento stadio è tornato d’attualità in casa Lazio. A dire la sua è stato anche il candidato sindaco di Roma Gualtieri

L’argomento stadio, negli ultimi giorni, è tornato d’attualità in casa Lazio. Tutto inevitabilmente si lega alla questione Flaminio. A dire la sua però è stato anche il candidato sindaco di Roma Gualtieri.

Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Radio Radio: «Possibile fare stadi per le squadre che vogliano realizzarlo e possano pagarlo. Devono però essere in luoghi adatti: se si lavora seriamente si possono fare queste cose che anche nelle altre città avvengono. Ci incontreremo con le società e discuteremo del ruolo e delle condizioni. Deve essere uno stadio adeguato per le società e per la città».

L’articolo Stadio Lazio, Gualtieri: «Gli impianti devono sorgere in luoghi adatti» proviene da Lazio News 24.