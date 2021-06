L’Inter ha iniziato a studiare il profilo di Luis Abram, difensore del Velez Sarsfield. I nerazzurri lo girerebbero in prestito al Cagliari

L’asse Inter-Cagliari continua a regalare nuove voci di mercato. Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, i nerazzurri avrebbero iniziato a studiare con attenzione il difensore del Velez Sarsfield Luis Abram.

A confermare l’indiscrezione è il giornalista peruviano Angel Paul Flores ai microfoni di Voces de Futbol: «Abram ha già salutato il Velez Sarsfield e tra cinque giorni non farà più parte del club. Si punta sui mercato italiano, nello specifico sull’Inter che però, qualora dovesse definire l’accordo, lo girerà in prestito al Cagliari per fargli fare una prima esperienza con il calcio europeo».

