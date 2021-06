CAMPOBASSO – Una serie di meravigliose fotografie che ci portano nel cuore dell’Africa per l’anteprima nazionale dell’affermato fotografo canadese Joey Lawrence. Aperta ufficialmente a Palazzo Gil la mostra “Nomads”, voluta dall’associazione Tekne’ e cofinanziata dall’Assessorato regionale al Turismo e Cultura. Una serie di scatti di grande suggestione sia per il “soggetto” che per il contesto nel quale sono state realizzate.

MOLICHROM, questo il nome dell’iniziativa che vedrà protagoniste anche Pietrabbondante e Montagano con altre due mostre a tema, sarà fruibile fino al 31 luglio. Il vice governatore Vincenzo Cotugno, nel presentare questa esposizione, augura “buon viaggio alla scoperta di questi meravigliosi scatti”.

