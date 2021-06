Cessione Salernitana, Lotito ha trovato nel trust la soluzione: l’avvocato Gentile spiega come funzionerà l’operazione

Cessione Salernitana, l’avvocato Gentile ha spiegato – sulle frequenze di Radio Punto Nuovo – come funzionerà la gestione del club da parte del trust. Ecco le sue parole:

«Il blind trust segue i paletti imposti dalla FIGC, evitatando ogni ingerenza di Lotito e Mezzaroma, mentre i trustee sono due società autorizzate dalla Banca d’Italia. Ci sono due guardiani: uno di Lotito ed uno di Mezzaroma, ma i guardiani non hanno poteri. C’è un nuovo amministratore che è la società. Poi, ci sono i soci rappresentati da un trust e la Salernitana si rivolge al trust».

«Al momento, Fabiani credo rimanga. L’amministratore si metterà poi d’accordo con i soci. Sono stati versati soldi con i trustee per la gestione della società. Durerà 6 mesi, a partire da ieri, poi la Salernitana dovrà essere ceduta. Il trustee dovrà fare una valutazione economica della società, stabilendo quanto valgano le quote sociali. Non le vende se la Salernitana non interesserà a nessuno. Lotito non può intervenire»

