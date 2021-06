Si apre domani alle 11, con il nuovo spettacolo della cantautrice Lara Molino, “Donne, Santi e Briganti”, l’edizione 2021 di “Musica in Villa”, organizzata dall’Associazione Amici della Musica W. De Angelis e dall’assessorato alla Cultura del Comune di Campobasso nel giardino di villa De Capoa.

“Donne, Santi e Briganti” nasce, per Lara Molino, dopo il successo del suo ultimo disco, “Fòrte e gendìle”, cantato in lingua abruzzese, e del suo ultimo progetto itinerante, “La terra è di chi la canta”, diventato anche un singolo, pubblicato il 29 settembre 2020 su tutti gli store digitali.

Durante lo spettacolo della durata di un’ora e mezza circa, la cantautrice presenterà al suo pubblico diversi brani di sua produzione, antichi canti del lavoro e canzoni anche in altri dialetti (siciliano, romanesco, napoletano).

Lara Molino (voce, chitarra, armonica a bocca, tamburello) si esibisce in duo, accompagnata dalla fisarmonica del Maestro Giuseppe Di Falco.

Le canzoni della cantautrice parlano di donne, emigranti, santi, briganti, e folletti, detti “Mazzemarìlle”. Il suo spettacolo è dedicato a tutte le donne del mondo, agli emigranti, ai giovani che vogliono conoscere meglio le loro origini e tradizioni, a chi lotta per un mondo più vero e giusto, senza dimenticare il passato; a chi vuole conoscere la propria identità, le proprie radici, non per chiudersi, ma per aprirsi e confrontarsi con gli altri, col mondo intero.

“Musica in Villa”, che andrà avanti ogni domenica fino a domenica 1 agosto, con concerti tutti fissati alle 11, rientra nel cartellone di “Musica in città”, organizzato dall’Associazione Amici della Musica W. De Angelis e dal Comune di Campobasso, e questo primo concerto è inserito anche nel cartellone degli eventi “Giugno in Città”, stilato dall’assessorato alla Cultura per questo mese.