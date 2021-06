Irpiniatimes.it

Sono 838 i nuovi casi di positività al test del coronavirus nel nostro Paese nelle ultime 24. Ieri si contavano 753 contagi.

Il numero di tamponi processati è di 224.493, 33 mila in meno rispetto alla giornata scorsa.

Il tasso di positività rimane stabile allo 0,4%.

I decessi sono 40, sedici meno di ieri(56), per un totale di 127.458 da inizio pandemia.

Sempre in discesa i ricoveri, le terapie intensive sono 8 in meno (ieri -22) con 9 ingressi del giorno, e scendono a 298, mentre i ricoveri ordinari sono 128 in meno (come ieri), 1.771 in tutto.

I contagi totali in Italia salgono così a 4.257.289.

I guariti sono 3.301(ieri 2.769), per un totale di 4.072.099. In calo anche il numero degli attualmente positivi, 2.503 in meno (ieri -2.074), invece i malati ancora attivi sono ora 57.732, dove di questi, sono in isolamento domiciliare 55.663 pazienti.

