Antonio Di Gennaro, ex calciatore e oggi commentatore, ha espresso la sua opinione riguardo al possibile scambio Lasagna-Simeone

Sulle pagine de L’Arena, Antonio Di Gennaro ex calciatore e oggi commentatore ha espresso la sua opinione riguardo il possibile scambio di attaccanti tra Hellas Verona e Cagliari che vedrebbe come protagonisti Kevin Lasagna e Giovanni Simeone. Affare che tuttavia, non convince affatto il presidente Setti.

Ecco le parole di Di Gennaro.

«Sono giocatori con caratteristiche molto diverse. Simeone vede di più la porta. È quello che serve all’Hellas».

