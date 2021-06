Domani 27 giugno dalle 18.00 alle 20.30 in piazza Vittorio Veneto – angolo via XX Settembre a Termoli si troverà un gazebo dove sarà possibile firmare e aderire all’iniziativa dell’Onorevole Piernicola Pedicini.

Il parlamentare europeo on. Pedicini, ex Movimento 5 Stelle e passato poi al gruppo misto dei Verdi, si è iscritto dirigente al Movimento 24 A-Equità Territoriale.

L’on. Pedicini ha presentato alla UE una petizione per rettificare fino al 70% l’attribuzione a favore del Sud dei fondi de Recovery Fund assegnati all’Italia e chiede il consenso a questa sua petizione che sarà discussa con procedura d’urgenza, il prossimo 14 luglio 2021.

“È un momento particolarmente delicato e uno spartiacque per le sorti del Mezzogiorno – spiega l’on. Pedicini -. L’Italia può salvarsi solo con una ripresa del Sud. Abbiamo presentato una petizione per far conoscere all’Europa la discrepanza tra ciò che l’Europa chiede agli Stati membri e ciò che invece l’Italia sta facendo. Non esiste un’erogazione delle risorse così come è stata annunciata, l’Italia subito non riceverà nulla. Riceverà il denaro che gli spetta se verranno rispettati determinati requisiti e se verranno ottenuti dei risultati a medio termine e finali.

Quindi – continua Pedicini – l’erogazione delle risorse è subordinata a questi risultati e la vigilanza è fondamentale affinché questi risultati siano ottenuti nella direzione necessaria all’Italia a recuperare i ritardi nel Meridione”.