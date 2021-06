“Ho pianto poche volte in vita mia. Oggi mi tocca piangere per Giangavino”. È un dolore forte e sincero quello di Maurizio Minardi, fotografo bergamasco che ha lavorato per anni a fianco di Giangavino Sulas, il giornalista sardo ma orobico d’adozione morto nella notte tra giovedì 24 e venerdì 25 giugno.

Classe 1943, Sulas ha lavorato come giornalista dal 1975. Al pubblico televisivo era noto, in particolare, per gli interventi a “Quarto Grado”, “Pomeriggio Cinque”, “Lombardia Nera” e “Iceberg”. Ha lavorato fino all’ultimo, anche collegandosi dall’ospedale Humanitas di Bergamo dove si trovava ricoverato, per l’aggravarsi delle condizioni di salute.

“Quando l’ho conosciuto eravamo al Giornale di Bergamo, io ero un fotografo e lui faceva il correttore di bozze – ricorda Minardi -. Una sera, quando scesi nella saletta riservata ai correttori, Giangavino mi chiese come poteva fare per diventare giornalista. Io gli consigliai di rivolgersi a Locati, che ai tempi era il capo dello sport. Quindici giorni dopo andammo insieme in Val di Scalve dove inauguravano un trampoli da sci”.

“Gli insegnai a usare una delle mie macchine fotografiche: una delle sue prime foto la fece ai campionati italiani di sci. Gliela firmarono Sulman” racconta Minardi.

“Poi lui diventò un giornalista vero a La Notte. Quanti servizio abbiamo fatto insieme per quel giornale, quante volte l’ho tirato giù dal letto alle 4 di mattina per andare sulle tracce di una notizia. Alle 20, tutte le sere, era immancabile la sua chiamata: suonava il telefono di casa e i miei figli, in coro, dicevano ‘ecco Giangavino Sulas’. Insieme – continua Minardi – facevamo il punto su quello che era successo in quella giornata”.

“Erano tempi in cui c’era tanta cronaca nera, soprattutto a Bergamo. Giangavino Sulas è stato uno degli ultimi grandi neristi del giornalismo italiano, dopo di lui c’è stato ben poco. Lui – racconta ancora Minardi – conosceva nel profondo la cronaca nera e cercava di spiegarla a tutti. Qualche volta abbiamo anche litigato, ma gli volevo davvero molto bene. L’ultima volta che ci siamo sentiti era ottimista, diceva che se la sarebbe cavata anche questa volta. Ma quando negli ultimi giorni ha iniziato a non rispondere più alle mie chiamate ho capito che qualcosa non andava, questa volta”.

La camera ardente di Giangavino Sulas è alla casa del commiato in via San Bernardino. Il funerale sarà lunedì, alle 15, alla chiesa di Sant’Alessandro della Croce in via Pignolo.