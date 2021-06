Soffrendo e lottando l’Italia vola ai quarti di finale di Euro2020: contro l’Austria finisce 2-1 grazie alle reti di Chiesa e Pessina

Soffrendo e lottando fino al 120° l’Italia vola ai quarti di finale di Euro2020. Gli azzurri – autori di una prova non memorabile – superano l’Austria grazie ai gol di Chiesa e Pessina, segnati entrambi nei supplementari. Inutile il gol di Kalajdžić che serve solo a sgretolare l’imbattibilità della porta azzurra.

90 minuti in campo per Francesco Acerbi, protagonista di alcuni interventi prodigiosi, mentre Ciro Immobile è uscito all’84 per far spazio a Belotti dopo una clamorosa traversa colpita nel primo tempo e alcuni errori di precisione.

L’articolo Italia Austria 2-1, Chiesa e Pessina portano gli azzurri ai quarti proviene da Lazio News 24.