84′ minuti per Ciro Immobile in Italia Austria. Il palo ha negato la gioia del gol all’attaccante degli azzurri

84′ minuti per Ciro Immobile in Italia Austria, match valido per gli ottavi di finale di Euro 2020. Una sfida difficile per gli azzurri, come dimostrato dallo 0-0 con cui si sono chiusi i tempi regolamentari.

Eppure l’attaccante della Lazio, dopo un’inizio stentato, è stato comunque tra i più pericolosi. A dimostrarlo è il palo colpito al 31′ del primo tempo. Un legno che ha negato al biancoceleste la gioia del gol, il terzo in tre partite nella competizione.

L’articolo Italia-Austria, 84′ per Immobile: un palo ha fermato l’attaccante proviene da Lazio News 24.