Treviglio si prepara a rilanciare gli eventi al pubblico in Piazza Garibaldi sabato 26 giugno con “La Vita è bella – alcohol free, drugs free!”, evento organizzato da Associazione Atena in occasione della Giornata mondiale contro le droghe.

“La vita è bella” non è solo il titolo di un film di grande successo con cui Roberto Benigni trionfò agli Oscar, ma un vero e proprio evento di ripartenza che sarà dedicato principalmente ai giovani e alla prevenzione contro le dipendenze da droga e da alcol. L’evento, giunto alla sua seconda edizione dopo il grande successo del 2019, è organizzato dalla dottoressa Martina Di Rubbo (referente a Treviglio dell’Associazione Atena) e vede il patrocinio delle principali istituzioni trevigliesi tra cui il Comune di Treviglio, la Polizia Locale, il Comando dei Carabinieri, l’ATS di Bergamo, la Croce Rossa Italiana – Comitato di Treviglio e Geradadda, il Consiglio delle Donne e l’AGA (Associazione genitori anti-droga con sede a Pontirolo).

Sabato prossimo, in Piazza Garibaldi a Treviglio, a partire dalle ore 15 fino alle 19, si terranno quindi una serie di appuntamenti ed eventi didattici e formativi.

Tra questi spiccano il progetto “Safe driver – alcol zero” e “Too young to drink” dove il pubblico e i ragazzi potranno provare un percorso con un pilota di guida sicura, sperimentare delle maschere virtuali che mimano gli effetti dell’alcol e delle sostanze stupefacenti e, infine, camminare su un tappeto con ostacoli per provare l’equilibrio e l’orientamento alla guida in condizioni di abuso di sostanze e alcol.

In Piazza ci saranno, inoltre, dei gazebo dove verranno presentati i progetti che Associazione Atena propone da anni per i ragazzi e i genitori tra cui lo Sportello “Atena Ascolta”, che quest’anno compie 5 anni, lo “Sport è salute” e la mostra fotografica “L’alcol in uno scatto”. Alcuni bar di Treviglio, infine, proporranno degli aperitivi analcolici perché “la vita è bella” anche, e soprattutto, senza alcol né droga.