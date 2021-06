La posizione di Salvini è quella di non ricevere gli immigrati nei comuni a guida leghista. “La nostra posizione è quella di Matteo Salvini”! Lo dichiara il parlamentare bellunese Mirco Badole al doppio bando pubblicato dalla Prefettura per la ricerca di posti letto per i migranti. Il partito precisa fin da subito la sua posizione e dichiara che si impegnerà a farla rispettare in tutti i comuni a guida leghista del Bellunese.

“Io come sindaco e come esponente della Lega – prosegue Badole – mi adopererò perché questo volere sia rispettato. Non ce l’abbiamo con i rifugiati, la sofferenza della condizione umana in certe parti del mondo ci sta a cuore e per questo siamo fermamente convinti non sia questo il modo di risolvere il problema. Occorre una scelta politica forte che non è questa, dell’accoglienza a oltranza. Rimando dunque il problema a chi l’ha creato. Nel 2018 quando Salvini era ministro dell’Interno il fenomeno era stato arginato e quella doveva essere la strada da proseguire. Ora sembra si stia tornando al punto di partenza, ma in questo modo non si aiutano questi disperati, li si sposta solo in paesi o città dove non avranno possibilità e vivranno di sussidi”.

