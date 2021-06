Duecento sono il numero delle firme raccolte contro la realizzazione della fontana al Parco della Clementina, a Bergamo.

“Venerdì abbiamo protocollato presso il Comune di Bergamo oltre 200 firme contro la realizzazione della fontana nel parco della Clementina – scrive la Rappresentante degli utenti e frequentatori del Parco della Clementina – Tale tematica ha avuto ampio risalto sui giornali, con l’Amministrazione Comunale (in particolare l’assessora Marchesi) contraria al volere dei residenti e frequentanti. Poiché non si sono tenute in considerazione le richieste dei rappresentanti (emerse negli incontri e nei contatti sia con la rete che con i singoli assessori) noi cittadini abbiamo ritenuto opportuno far valere le nostre considerazioni con una raccolta firme che ad oggi ha superato le 200″.

Una raccolta firme che, settimane fa, era stata anticipata da un’interrogazione presentata dal consigliere della Lega Alberto Ribolla in cui riportava le perplessità da parte di alcuni residenti.

Più alberi, una nuova “area socialità”, vasche l’acqua, nuovi spazi fioriti, un’area cani più attrezzata sono tutti gli elementi previsti dal progetto esecutivo di ristrutturazione e riqualificazione dell’area verde di quartiere risalente ai primi anni ’80, tra via Borgo Palazzo e il Viadotto di Boccaleone.

Il piano approvato dalla Giunta di Bergamo prevede anche la realizzazione di una nuova vasca a cascata costituita da quattro bacini intercomunicanti, su una lunghezza complessiva di 80 metri con impianto di alimentazione con acqua di ricircolo raccolta in una cisterna interrata.

Ma sono sei i punti elencati che motivano il perché del “No” per la realizzazione della vasca d’acqua, da un punto di vista dell’ordine pubblico, igiene e sicurezza.

“Verrebbe utilizzata per lavarsi, fare semicupi e per fare il bucato e visto che ci sono persone che già utilizzano le due fontanelle del parco con questo scopo. Verrebbe usata come piscina indossando sia indumenti intimi che senza e purtroppo anche alla presenza dei bambini che frequentano il parco – si legge nel documento allegato al foglio firme – Sarebbe perennemente sporca e intasata da muschio, alghe e foglie (come è stato per le fontane ubicate in zona: es. davanti alla chiesa della Clementina, all’interno del Complesso edilizio vicino al Carrefour ed altre). Necessiterebbe di manutenzione e pulizia costante. Sarebbe ricettacolo di zanzare ed insetti di ogni tipo che troverebbero un ambiente confortevole alla loro riproduzione. Potrebbe costituire un pericolo per i bambini. I bambini ed i ragazzini che frequentano il parco verrebbero privati di un ampio spazio da loro utilizzato per giocare a pallone. Inoltre economicamente sarebbe uno spreco inutile di denaro pubblico per un’opera che non desideriamo e che ci creerà solo grandi problemi”.

L’assessora Marzia Marchesi (verde) ha subito risposto dichiarando a Bergamonews: “Sono molto dispiaciuta del fatto perché significa non dare possibilità e fiducia ad un progetto molto bello per il quartiere. È stato portato avanti, discusso e sono stati fatti i sopralluoghi anche con i componenti della rete di quartiere e ha sempre raccolto il parere favorevole della maggioranza. Le vasche d’acqua hanno l’obiettivo di far parte di un progetto di riqualificazione da un punto di vista estetico, di vivibilità del parco, ma anche ambientale (permettendo di creare delle isole di calore) e acustico: il rumore dell’acqua riuscirà, si spera, a sovrastare quello del traffico. Creando così un ambiente piacevole e vissuto. Ovviamente io ascolto tutti e parlerò dell’istanza con il progettista, ma io credo fortemente in questo progetto di riqualificazione e vorrei tanto che la cittadinanza gli desse un’opportunità senza dire di no a priori”.