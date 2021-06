Ovunque venga praticato, il buon esempio smuove le coscienze e detta la linea di demarcazione tra bene e male, tra impegno e disinteresse. Succede a Pentone dove si susseguono senza soluzione di continuità le buone pratiche a vantaggio del bene comune. Tre giorni fa, c’erano in giro per il paese diversi cani randagi. Chi è intervenuto? Il primo cittadino Vincenzo Marino, altri amministratori e alcuni dipendenti comunali.

Venerdì scorso la storia si ripete: bisognava disinfestare le strade del centro abitato e ancora lì in prima linea gli stessi amministratori e altri dipendenti con tanto di tuta e liquido disinfestante. Se una volta è una casualità, più volte è qualcos’altro, è visione, è missione. “Umanità e sensibilità possono e devono essere gli elementi distintivi del nostro fare politica. Non ci piace il disfattismo, non ci piace la delega e il disimpegno” fanno sapere in una nota stampa gli amministratori della cosa pubblica pentonese.