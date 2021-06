Una donna di 84 anni è deceduta in un incidente stradale che si è verificato sulla Ss 106 nel territorio di Santa Caterina. Tre le vetture coinvolte un Mercedes 190 e due Audi A3. Dalle prime notizie pervenute sono 10 in totale gli occupanti delle vetture, e non cinque come inizialmente indicato. Tre i feriti affidati al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasporto mentre un passeggero della Mercedes come detto è deceduto sul colpo.

Sul posto carabinieri per gli adempimenti di competenza. L’intervento dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro distaccamento di Soverato è avvenuto per la messa in sicurezza del sito e delle vetture.