Dall’olio al vino passando per la frutta e il pane. Sono solo alcuni dei prodotti che da questa mattina 26 giugno sono esposti allo stabilimento balneare di Termoli ‘La Lampara’ per la seconda edizione della manifestazione ‘Tipici da spiaggia’, organizzata dal Sindacato Italiano balneatori in collaborazione con Confcommercio e Fipe.

Una manifestazione che torna dopo un anno di stop dovuto alla pandemia e rappresenta l’unione fra due tipicità italiane: da un lato l’enogastronomia e dall’altro il turismo balneare. Lungo le coste italiane infatti numerosi lidi balneari hanno aderito alla manifestazione che fornisce ai rappresentanti di aziende locali produttrici di prodotti gastronomici tipici di mettersi in mostra davanti a un pubblico composto in gran parte da turisti. Un’occasione per conoscere le nostre bontà, compresi biscotti e miele, salsa di pomodoro e ortaggi freschi.

“L’edizione 2021 vuole continuare e migliorare il binomio fra spiaggia e cibo, due elementi per cui l’Italia è famosa” commenta il responsabile del sindacato Sib del Molise Domenico Venditti che ospita nel suo stabilimento balneare la manifestazione.

Un evento che si apre oggi 26 giugno e che replicherà due volte quest’estate, sabato 31 luglio e infine sabato 28 agosto. “Con questa manifestazione mostriamo a tutti che il Molise ha tanto da offrire non solo come spiagge ma anche come prodotti tipici”.