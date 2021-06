Abeijón: «Cagliari, tieni lui! È troppo importante per la squadra». Le dichiarazioni dell’ex centrocampista rossoblù

Nelson Abeijón, ex centrocampista uruguaiano del Cagliari, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport.

TRATTENERE I PEZZI DA 90 – «Deve prima trattenere i migliori giocatori in rosa, se possibile a cominciare da Nández. E poi adoperarsi per cominciare il ritiro con Radja Nainggolan a disposizione: si tratta di un elemento troppo importante per il gioco e la personalità della squadra».

CRESCITA. – «La conferma degli elementi più forti deve arrivare prima di qualsiasi altra operazione di mercato. Questo Cagliari, a livello di rosa, ha dimostrato di valere molto di più di una classifica a contatto con la zona retrocessione».

