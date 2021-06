Per la prima serata in tv, domenica 27 giugno RaiUno alle 20.30 trasmetterà la partita di calcio fra Belgio e Portogallo, valida per gli ottavi di finale degli europei Euro 2020.

Su RaiDue alle 21.05 l’appuntamento è con la fiction “Delitti in Paradiso”. Per indagare su un apparente suicidio in un albergo e sulla morte di un istruttore di un corso di sopravvivenza, la Polizia chiama l’ispettore Neville Parker, un detective che soffre di diverse allergie…

Su RaiTre alle 21.20 andrà in onda “Kilimangiaro”, condotto da Camila Raznovich.

Su Canale5 alle 21.20 verrà riproposto “The winner is”, condotto da Gerry Scotti.

Spazio alla comicità su Italia1 alle 21.20 con “Colorado”.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.15 c’è “Anche gli angeli mangiano fagioli”; su La7 alle 21.30 “Indovina chi viene a cena?”; su Rai4 alle 21.20 “The Prodigy Il figlio del male”; su La5 alle 21.05 “A Christmas kiss: un Natale al bacio” e su Iris alle 21 “Original Sin”.

Rai5 alle 21.15 proporrà “Di là dal fiume e tra gli alberi”. ‘Super small animals’ è un documentario che ci porta alla scoperta del mondo animale più sconosciuto, fatto di esseri in miniatura. A seguire, Guido Morandini, percorrendo l’Aurelia, ci rivela un tratto di Toscana poco battuto, compreso tra l’Arno e il Magra, dove acqua e marmo sono gli elementi fondanti del territori.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Grey’s anatomy”; su Mediaset Extra alle 21.10 “Tu si que vales” e su Italia2 alle 21.10 “Young Sheldon”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.