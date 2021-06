Discorso ancora aperto tra Cagliari e Verona: alla dirigenza rossoblù piace Lasagna, agli scaligeri Simeone e Farias. Le ultime

Discorso ancora aperto tra Cagliari e Verona per questa sessione di calciomercato estiva. La società rossoblù rinnova l’interesse nei confronti dell’attaccante Kevin Lasagna, mentre gli scaligeri hanno puntato Giovanni Simeone e Diego Farias, di rientro dall’esperienza allo Spezia.

La prossima settimana – come sottolineato da La Nuova Sardegna – dovrebbe essere fissato un incontro tra i due club per discutere in merito al futuro dei giocatori.

L’articolo Cagliari, vivo l’interesse per Lasagna: il Verona guarda a Simeone e Farias proviene da Cagliari News 24.