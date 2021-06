L’ex Presidente del Cagliari e ora del Brescia Massimo Cellino avrebbe chiesto in prestito ai rossoblù Tramoni e Ladinetti

Per il calciomercato del Brescia il presidente Massimo Cellino guarda al suo vecchio Cagliari e, in particolare, come rivela La Nuova Sardegna, è forte l’interesse delle Rondinelle per i giovani rossoblù Riccardo Ladinetti, tornato dal prestito all’Olbia e Matteo Tramoni.

La dirigenza di Giulini, a sua volta, vorrebbe tentare nuovamente il colpo per il difensore classe 1997 Andrea Cistana per il quale Cellino chiede 10 milioni.

