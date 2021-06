Radja Nainggolan è ancora protagonista nella trattativa tra Cagliari e Inter: la società nerazzurra “libera” il Ninja

Una questione che va per le lunghe quella tra Cagliari e Inter per decidere sul futuro di Radja Nainggolan. La società nerazzurra – come rivelato dall’edizione odierna di TuttoSport – ha deciso di liberare il centrocampista: i rossoblù, in effetti, non potranno mai acquistare il giocatore per la cifra minima perché rischierebbero una minusvalenza (9,5 milioni).

Dall’altro fronte, però, Piero Ausilio e Giuseppe Marotta non avrebbero alcuna intenzione di corrispondere al belga una buonuscita dato che la prossima stagione, l’ultima da contratto con l’Inter, guadagnerà quasi 4,5 milioni tra stipendio e diritti d’immagine.

