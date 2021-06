Novità importanti di calciomercato per la Lazio, che continua a lavorare per alcune operazioni importanti: la conferma di Alfredo Pedullà

La Lazio è sempre più attiva sul fronte calciomercato con tante operazioni, per fare cassa e per rinforzare la rosa. Le conferme sulle varie trattative arrivano anche da Alfredo Pedullà, entrato nei cuori dei tifosi biancocelesti per l’operazione che ha portato in panchina Maurizio Sarri. Ecco il tweet del noto esperto di mercato.

«Felipe Anderson-Immobile-Brandt è una bella traccia di tridente per la Lazio, da destra a sinistra. Correa in uscita. Basic nome caldo per il centrocampo».

