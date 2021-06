Fabrizio Caligara, secondo la Nuova Sardegna, sarebbe destinato a lasciare il Cagliari. Spunta anche l’interesse del Monza

Dopo un primo scorcio di stagione in cui l’ex tecnico Eusebio Di Francesco gli aveva dato la possibilità di giocare come titolare nel Cagliari, a gennaio il destino di Fabrizio Caligara ha cambiato destinazione per approdare all’Ascoli di Andrea Sottil in cui ha totalizzato 19 presenze.

Secondo quanto riportato da La Nuova Sardegna, il centrocampista è uno dei giocatori che lasceranno il Cagliari. Per lui si riaprono le porte della squadra marchigiana ma anche quelle del Monza.

L’articolo Caligara, non solo l’Ascoli. Spunta il Monza proviene da Cagliari News 24.