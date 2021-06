Con il bollettino del Centro Meteo Lombardo curato da Massimo Mazzoleni vediamo come finirà il weekend.

ANALISI GENERALE

L’anticiclone europeo rafforza temporaneamente la sua influenza sulla Penisola Italiana. Per contro un nuovo canale depressionario andrà ricreandosi a partire da Lunedì e determinerà un graduale incremento dell’instabilità diurna sui rilievi nel corso della settimana.

Domenica 27 giugno 2021

Tempo Previsto: Fino al tardo mattino sulla pianura e sull’Oltrepò Pavese sereno o quasi sereno e solo passaggi di nubi in altitudine, mentre sulla pedemontana e sul settore alpino e prealpino quasi sereno o poco nuvoloso con annuvolamenti in altitudine ed alcuni addensamenti cumuliformi verso metà giornata: asciutto. Dal meriggio su tutta la Lombardia poco nuvoloso o al più in parte nuvoloso con passaggi di nubi medio-alte e qualche addensamento cumuliforme sul Verbano, alto Lario e Valtellina: forse brevi piovaschi su Val San Giacomo, Bormiese e Livignasco.

Temperature: valori minimi in lieve aumento tra 17/20°C fino a 22°C nei grandi centri urbani; valori massimi in lieve aumento tra 31/34°C.

Lunedì 28 giugno 2021

Tempo Previsto: Dapprima su tutta la Lombardia quasi sereno o poco nuvoloso con passaggi di nubi medio-alte più frequenti sulla fascia alpina e prealpina in particolare dopo l’alba: sempre asciutto. Dal meriggio sull’Oltrepò Pavese ed in pianura poco nuvoloso o in parte nuvoloso con addensamenti cumuliformi in serata e possibilità di brevi rovesci su Brianza e pedemontana Bergamasca; su Alpi e Prealpi in parte nuvoloso o nuvoloso con moderata attività cumulifome ed a sera rovesci o isolati temporali specie su Verbano, Varesotto, Comasco, alto Lario, Valchiavenna, bassa Valtellina ed Orobie.

Temperature: valori minimi in lieve aumento tra 19/22°C fino a 24°C nei grandi centri urbani; valori massimi in lieve aumento tra 32/36°C.

Martedì 29 giugno 2021

Tempo Previsto: Fino al tardo mattino su Oltrepò Pavese, in pianura e sulla pedemontana poco nuvoloso con modesta attività di cumuli ed in generale asciutto; su fascia alpina e prealpina in parte nuvoloso con moderata attività di cumuli specie di notte, quando si avranno residui rovesci o colpi di tuono su Verbano, alto Lario, Valchiavenna, Valtellina, alta Val Brembana ed alta Val Seriana. Dal meriggio al piano e sull’Oltrepò Pavese poco nuvoloso con passaggi di nubi alte e modesta attività di cumuli: asciutto; su Alpi, Prealpi e fascia pedemontana in parte nuvoloso o a tratti nuvoloso con moderata attività cumuliforme e qualche rovescio su alto Verbano, alto Lario e Valchiavenna.

Temperature: valori minimi in lieve flessione tra 18/21°C fino a 23°C nei grandi centri urbani; valori massimi quasi stazionari tra 31/35°C.