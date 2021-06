La centrale operativa del 118 di Cosenza ha allertato, nella mattinata di domenica, il Soccorso Alpino e Speleologico Calabria che è intervenuta con operatori della stazione Pollino per un uomo di 56 anni che, durante il percorso di un sentiero che porta al Ponte del Diavolo, nel comune di Civita (Cs), ha accusato un forte malore dovuto ad un colpo di calore. Una squadra è prontamente intervenuta dando soccorso all’uomo. Il Soccorso Alpino e Speleologico Calabria raccomanda sempre di affrontare le escursioni accertandosi delle temperature e dei percorsi che si andranno ad intraprendere, dotandosi dell’abbigliamento adeguato e tenendo conto delle priorità capacità fisiche, in particolare in condizioni di forte caldo. Una disavventura andata a buon fine.

Redazione