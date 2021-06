Irpiniatimes.it

Sono stati registrati 782 casi di positività al Covid-19 in Italia nelle ultime 24 ore, a fronte di 138.391 test.

I decessi sono 14. Il tasso di positività risale allo 0,56%.

Ieri i nuovi casi erano stati 838 nuovi casi, 40 le vittime, 224.293 i tamponi, 0,37% il tasso di positività.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono ora 294, 4 in meno rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono stati 10 (ieri erano stati 9). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.743, con un calo di 28 pazienti rispetto a ieri.

I casi in Italia dall’inizio dell’epidemia sono 4.258.069, i morti 127.472. I dimessi e i guariti sono invece 4.073.435, con un incremento di 1.336 rispetto a ieri, mentre gli attualmente positivi scendono a 57.162, in calo di 570 nelle ultime 24 ore. In isolamento domiciliare ci sono 55.125 persone.

