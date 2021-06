Memphis Depay presenta la sfida contro la Repubblica Ceca e parla del gruppo e delle aspettative per questa fase finale di Euro 2020

Intervistato da UEFA.com, Memphis Depay parla del momento della sua Olanda, presentando la sfida contro la Repubblica Ceca.

HIGHLIGHT DI EURO 2020 – «Direi assolutamente la gara d’esordio [contro l’Ucraina], il finale è stato esaltante. I nostri primi tre punti ma, soprattutto, la splendida atmosfera dello stadio dopo che mancavamo da tanto tempo in una competizione ufficiale».

IL SUO RUOLO NEL TEAM – «Voglio adoperare le mie qualità per creare occasioni. A volte segni, a volte fai segnare, a volte puoi anche sbagliare. Ma sei nel vivo dell’azione. Se lo riesci a fare con regolarità diventi, per forza, un elemento importante per la squadra. Pensate a Dumfries, lui è pericoloso sempre. I giovani? Voglio dare una mano, ovviamente. Io mi alleno sempre con i più giovani, anche perché ho appena compiuto 27 anni; rispetto a Gravenberch (19 ann) e Jurriën o Gakpo ho esperienza da condividere. Poi so cosa significhi per loro, io ero nella stessa posizione a Euro 2014».

L’articolo Depay: «Ragioniamo una partita per volta, Rep. Ceca avversario tosto» proviene da Cagliari News 24.