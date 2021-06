Felipe Anderson Lazio, secondo Gianluca Di Marzio ci sarebbe stato un incontro tra Igli Tare e l’agente del brasiliano

Ritorno di fiamma in vista per la Lazio, che punta al ritorno di Felipe Anderson in biancoceleste. Il brasiliano, passato al West Ham nel 2018, ora è un obiettivo di Igli Tare per la fascia d’attacco, reparto in cui i biancocelesti sono carenti.

Gianluca Di Marzio ne ha parlato così a Sky Sport: «La Lazio è sempre più orientata a riprendere Felipe Anderson, c’è già stato un incontro tra Tare e l’agente del brasiliano. Si tratta di un’operazione di poco inferiore ai 10 milioni, ma prima bisogna completare alcune operazioni in uscita. Il giocatore piace a Sarri, ma per ora non ci sono accordi. Per questo comincerà la preparazione con il West Ham»

