Felipe Anderson non è più una suggestione, può tornare davvero: Sarri avallerebbe l’acquisto

Rimpianto e nostalgia condiscono la trattativa che riporterebbe Felipe Anderson alla Lazio. Un mix di sentimenti che spinge il brasiliano a rimettersi sulla strada che porta a Roma, dove è stato protetto dall’affetto dei tifosi e coccolato dalla società, prima dell’addio. Come riporta il Corriere dello Sport, il giocatore – oggi ventottenne – vorrebbe ritrovare continuità per tornare ai livelli del suo miglior periodo in biancoceleste.

Sarri ha avallato l’acquisto: Pipe era uno dei primi nomi che fece per il suo Napoli, perfetto per il 4-3-3. Deve solo ritrovare fiducia e sprint oltre ad un notevole taglio dell’ingaggio (al West Ham percepisce 4 milioni di euro): ma Felipe Anderson farebbe di tutto pur di tornare alla Lazio.

