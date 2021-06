Finisce 1 a 0 la sfida tra Belgio e Portogallo. La squadra di Lukaku, con una vittoria di misura, intasca la qualificazione ai quarti di finale (in cui sfiderà l'Italia, il 2/07 alle 21.00) sconfiggendo i campioni in carica. La partita è stata decisa da un gol al quarantuesimo del primo tempo messo a segno da Thorgan Hazard, centrocampista del Borussia Dortmund. Per i belga, ottime le prestazioni dei fratelli Hazard e di De Bruyne (che ha dovuto lasciare il campo per un probabile fastidio muscolare). Anche lo stesso E. Hazard ha dovuto lasciare il Source