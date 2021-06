Un incidente è avvenuto poco fa sulla tangenziale nord di Torino, tra il bivio della diramazione per Caselle e Borgaro Torinese, in direzione Savona- Piacenza. Sul posto polizia stradale e ambulanze del 118. Ancora non si sa se ci son feriti. Una lunga coda si è formata nel tratto interessato per le manovre di soccorso. L’articolo Incidente in tangenziale nord di Torino direzione…Per il contenuto completo visitate il sito www.quotidianopiemontese.it