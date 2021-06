Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Jeda, ex attaccante del Cagliari, si è soffermato sulle prossime mosse di mercato che dovrebbe operare la società sarda:

«Ripartire da João Pedro e Pavoletti, in prima linea, sostengo possa essere una scelta giusta. Durante la gestione Semplici hanno dimostrato di poter ancora fare molto bene là davanti. Vedrei bene un elemento come Lasagna per il gioco del Mister».

CHOLITO – «Ha vissuto una stagione complicata, in più ci sono tante voci di mercato che lo riguardano. Per ritrovare serenità e fiducia, dovrà fare una scelta importante che lo porterebbe inevitabilmente lontano da Cagliari».

