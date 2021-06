La Lazio è a caccia di un terzino. Hysaj ed Angileri sono i due nomi caldi per la fascia sinistra: la situazione

La Lazio targata Sarri non ha ancora un’identità. La società sta lavorando per dare forma alle idee del comandante, mettendo a segno colpi mirati sul mercato. Il nodo da sciogliere è soprattutto sulla fascia sinistra: la dirigenza sta cercando un terzino, in attesa di capire il destino di Lazzari (fortemente voluto da Inzaghi) e di Marusic (dovrà discutere del rinnovo nei prossimi giorni).

Tra i tanti nomi fatti, come riporta il Corriere dello Sport, restano in pole Hysaj ed Angileri. Entrambi sono classe ’94, il primo è un fedelissimo di Sarri ed anche l’obiettivo più raggiungibile: può arrivare a parametro zero e le parti potrebbe accordarsi sulla base di un contratto di cinque anni. La prossima settimana sarà decisiva per la chiusura dell’affare.

Angileri, invece, è un nome rilanciato in Argentina: il River Plate lo libererebbe per 7 milioni di euro, cifre che non soddisfano la Lazio. Anche per lui, saranno decisivi i prossimi giorni.

