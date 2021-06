Diversi gruppi di ricerca hanno lavorato sul difficile problema di ricostruire l’impatto sulla salute globale della pandemia di influenza spagnola. Ora c’è molta variabilità in queste stime e mentre le discussioni accademiche continuano, la gamma di ipotesi ci dà una comprensione della gravità dell’evento. Come scritto nella puntata precedente, le stime su quante persone morirono a causa della pandemia variano molto. Uno degli studi più citati (Johnson e Mueller, 2002) suggerisce siano stati 50 milioni i decessi morti globali. Ma altri autori suggeriscono che questa potrebbe essere una sottostima e che il vero bilancio delle vittime sia stato di 100 milioni.

Per avere un contesto per la gravità delle pandemie influenzali, potrebbe essere utile conoscere il numero di morti di una tipica stagione influenzale. Le stime attuali per il numero annuale di decessi per influenza sono di circa 400.000 decessi all’anno. Ciò significa che negli ultimi anni l’influenza è stata responsabile della morte dello 0,0050% della popolazione mondiale, una persona su 19.000. Anche rispetto alla stima bassa per il conteggio dei decessi dell’influenza spagnola (17,4 milioni) questa pandemia, più di un secolo fa, ha causato un tasso di mortalità 182 volte superiore al valore di base attuale.

Uno dei motivi per cui questa pandemia è stata così devastante era che i giovani rappresentavano un’ampia fetta della popolazione. Per quanto riguarda l’impatto dell’influenza spagnola sulle altre diverse classi d’età, è sorprendente come la pandemia abbia avuto un impatto minimo sulle persone anziane. Mentre l’aspettativa di vita alla nascita e in giovane età è diminuita di oltre dieci anni, l’aspettativa di vita dei 60 e 70 anni non ha subito cambiamenti. Questo è in contrasto con ciò che ci aspetteremmo: le popolazioni più anziane tendono ad essere più vulnerabili ai focolai di influenza e alle infezioni respiratorie. Se oggi guardiamo alla mortalità sia per le infezioni delle vie respiratorie inferiori (polmonite) che per le infezioni delle vie respiratorie superiori, i tassi di mortalità sono più alti per coloro che hanno 70 anni e più. Stessa cosa, come ormai purtroppo sappiamo, accade con il Covid-19.

Perché le persone anziane erano così resistenti alla pandemia del 1918? La letteratura di ricerca suggerisce che questo era il caso perché le persone anziane avevano vissuto un’epidemia di influenza precedente, la già discussa pandemia influenzale russa del 1889-90, che ha dato a coloro che l’hanno vissuta una certa immunità per la successiva epidemia di influenza spagnola

Come si confrontano queste stime con la dimensione della popolazione mondiale in quel momento? Qual è stata la quota che è morta nella pandemia? Le stime suggeriscono che la popolazione mondiale nel 1918 era di 1,8 miliardi; sulla base di ciò, anche considerando la stima più bassa di 17,4 milioni di decessi, si deduce che l’influenza spagnola abbia ucciso quasi l’1% della popolazione mondiale. Se ci basiamo sulla stima di 50 milioni di morti, ciò implica che l’influenza spagnola abbia ucciso il 2,8% della popolazione mondiale. E se fosse effettivamente più alto (100 milioni), allora il tasso di mortalità globale sarebbe stato del 5,6%. L’effetto dell’epidemia di influenza è stato così grave che la durata media della vita negli Stati Uniti si è ridotta di 10 anni e si pensa abbia infettato il 28% di tutti gli americani. Si stima che 675.000 americani siano morti di influenza durante la pandemia, dieci volte di più rispetto alla guerra mondiale. Dei soldati statunitensi morti in Europa, la metà è caduta per il virus dell’influenza e non per il nemico e che di conseguenza circa 43.000 militari mobilitati per la Prima guerra mondiale siano morti di influenza.

Abbiamo visto quanto il virus della spagnola avesse una virulenza profonda. Tenendo valido il tasso di mortalità del 2,8% visto prima, siamo ben oltre rispetto alle precedenti epidemie influenzali, in cui era attorno allo 0,1%. Il tasso di mortalità per influenza e polmonite tra i 15 ei 34 anni nel 1918 era 20 volte superiore rispetto agli anni precedenti. La pandemia influenzale spagnola è stata la più grande, ma non l’unica grande pandemia influenzale recente. Si ritiene che due decenni prima dell’influenza spagnola la pandemia di influenza russa (1889-1895) abbia ucciso 1 milione di persone. Le stime per il bilancio delle vittime dell’influenza asiatica (1957-1958) variano tra 1,5 e 4 milioni. Secondo una pubblicazione dell’OMS, l’”influenza di Hong Kong” (1968-1969) ha ucciso tra 1 e 4 milioni di persone. Ciò che risulta chiaro da questa panoramica sono due cose: le pandemie influenzali non sono rare, ma l’influenza spagnola del 1918 è stata di gran lunga la pandemia influenzale più devastante della storia.

In che modo l’influenza spagnola differisce dall’epidemia di Coronavirus nel 2020? Quando si confronta Covid-19 con l’influenza spagnola, ci sono una serie di differenze importanti che dovrebbero essere considerate. Non sono la stessa malattia e il virus che causa queste malattie è molto diverso. Il virus che causa Covid-19 è un coronavirus, non un virus influenzale che ha causato l’influenza spagnola e le altre pandemie influenzali elencate sopra.

La mortalità specifica per età sembra essere molto diversa. Come abbiamo visto sopra, l’influenza spagnola nel 1918 era particolarmente pericolosa per i neonati e i giovani. Il nuovo coronavirus che causa il Covid-19 è più letale per gli anziani. Abbiamo anche visto che durante l’influenza spagnola molti paesi hanno cercato di sopprimere qualsiasi informazione sull’epidemia di influenza.

Oggi la condivisione di dati, ricerche e notizie non è certo perfetta, ma molto diversa e molto più aperta rispetto al passato.

Oggi è tutto molto più connesso: nel 1918 erano le ferrovie e le navi a vapore a collegare il mondo. Oggi gli aerei possono trasportare persone e virus in molti angoli del mondo in un tempo molto breve. Anche le differenze nei sistemi sanitari e nelle infrastrutture contano. L’influenza spagnola ha colpito il mondo nei giorni prima dell’invenzione degli antibiotici, e molti decessi, forse la maggior parte, non furono causati dal virus dell’influenza stesso, ma da infezioni batteriche secondarie.

E non solo i sistemi sanitari erano diversi, ma anche la salute e le condizioni di vita della popolazione mondiale. Il 1918 colpì una popolazione mondiale di cui una quota molto ampia era estremamente povera: ampie quote di popolazione erano denutrite, nella maggior parte del mondo le popolazioni vivevano in condizioni di salute molto precarie, in ambienti sovraffollati e con standard igienici molto bassi. Inoltre, le popolazioni in molte parti del mondo erano state indebolite da una guerra globale. Le risorse pubbliche erano poche e molti paesi avevano appena speso grandi quote delle loro risorse per la guerra.

Attualmente la maggior parte del mondo è molto più ricca e più sana, ma ciononostante non sono solo le persone più povere ad essere colpite più duramente dall’epidemia di Covid-19 e l’influenza spagnola ci ricorda quanto può essere grande l’impatto di una pandemia, anche in paesi che avevano già avuto successo nel migliorare la salute della popolazione. Un nuovo agente patogeno può causare terribili devastazioni e portare alla morte di milioni di persone. Per questo motivo la spagnola era stata citata come un monito e come una motivazione per prepararsi bene a grandi focolai pandemici, che erano stati considerati probabili da molti ricercatori ma a cui, come purtroppo sappiamo, non si è dato ascolto.

Confrontare le pandemie che affliggono da sempre l’essere umano non è affatto semplice. Mancano molti documenti e la valutazione certa del bilancio dei morti e delle conseguenze è spesso attribuito dagli storici sulla base di testimonianze parziali, fonti spurie e imprecise e confrontandosi con sistemi sociali e culturali del passato. Oltre che con un pianeta che contava una popolazione decisamente inferiore.

Per questo classificare le pandemie della storia non è semplice, ognuna vive e produce conseguenze nel contesto in cui si sviluppa, nel corso delle sue diverse manifestazioni nel contesto di società diverse, magari senza registrazioni di nascite e decessi, che rendono i paragoni ingannevoli e imprecisi. Nel XIV secolo c’erano per esempio 400 milioni di persone sul pianeta, nel 1918 alla diffusione dell’influenza spagnola gli abitanti erano arrivati a quasi due miliardi, attualmente siamo in 7,8 miliardi.

Il metodo migliore è affidarsi al tasso di mortalità, basandosi sui dati (quando ci sono) o sulle stime degli studiosi (non sempre d’accordo). Considerando i numeri dei morti stimati in rapporto alla popolazione mondiale nei rispettivi momenti, ne esce comunque una “classifica” piuttosto realistica. La peggiore pandemia è stata di gran lunga la Peste Nera, che nel Quattordicesimo secolo (1347-1351) sterminò oltre il 40% della già poco popolosa umanità dell’epoca, seguita dalla Peste di Giustiniano, che nel Sesto secolo d.C. (541-542) aveva registrato una mortalità del 28%. Sempre risalente all’ epoca romana (165-180) è la Peste Antonina, dove si riscontò un tasso di mortalità del 20%.

Con l’aumentare della popolazione mondiale, diminuisce anche il tasso di mortalità: significativi rimangono il tasso delle Epidemie di Vaiolo (3%) e quello relativo l’Influenza Spagnola (2,8%).

Per quanto riguarda il confronto con il Covid-19, una delle maggiori difficoltà incontrate dai ricercatori è legata all’individuazione di un tasso di mortalità affidabile, poiché varia molto da un luogo all’altro e dipende da diversi fattori. È correlato in particolare all’età, quindi alla distribuzione demografica e alla affidabilità dei sistemi di rilevamento. Comunque, il tasso reale si calcola in un range che va dallo 0,07% a 0,1%. Ricordiamo che il tasso di mortalità è quella misura che identifica i morti per una certa malattia in rapporto al numero della popolazione che ne è esposta e va distinto dal tasso di letalità che identifica i morti per una certa malattia in rapporto ai malati.