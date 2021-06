Questa sera a Bari è in programma l’ultimo atto di ‘Lungomare di Libri’, edizione zero di una manifestazione che, da venerdì a oggi, ha trasformato una parte della città in una grande libreria a cielo aperto. Nel pomeriggio il sindaco Antonio Decaro, attraverso i social, ha rivolto ai baresi un invito e ha consegnato nelle mani degli amanti della lettura un’importante promessa.

“Approfittiamo di una tregua dal caldo torrido per fare una passeggiata in città – ha scritto il primo cittadino su Facebook -, tra le casette in cui editori e librerie propongono il meglio della letteratura contemporanea. Gli incontri con gli autori in programma per questa sera sono già sold out, a dimostrazione di quanto ci è mancato stare insieme e ritrovarci intorno a una bella chiacchierata”.

Poi, la promessa mista a speranza. “Speriamo – conclude, appunto, Decaro – l’anno prossimo di poter rendere questa manifestazione ancora più grande, finalmente senza i limiti imposti dall’emergenza sanitaria, perché tutti possano seguire ogni evento liberamente”.

