Proseguono i movimenti mercato della Lazio: il Paris Saint Germain spinge per portare in Francia Joaquin Correa

La Lazio è sempre più protagonista di questo mercato: molti affari sia in entrata che in uscita si stanno muovendo dalle parti di Formello. In particolare, il nome più caldo in partenza da Roma rimane quello di Joaquin Correa.

Come riportato dal Corriere dello Sport, su di lui si è proposto con forza il Paris Saint Germain negli ultimi giorni. Il club parigino sarebbe pronto ad avanzare un’offerta di 35-40 milioni per portare il Tucu in Ligue 1. La Lazio aspetta e valuta e, a queste cifre, potrebbe anche lasciar partire l’argentino per finanziare gli altri movimenti di mercato.

