Alla scoperta delle bellezze naturalistiche della Valle Imagna in compagnia dell’amico a 4 zampe come occasione di svago e crescita, sia per il cane che per il suo proprietario.

Questa la missione de La Libellula – Educazione Cinofila che organizza, ogni domenica di luglio e di agosto, passeggiate educative per cani e loro proprietari in varie location della Valle Imagna, dal Sentiero del Castagno di Corna Imagna al Percorso Vitae di Sant’Omobono passando per Pertus (Costa Imagna) e Valle Brunone (Ponte Giurino di Berbenno).

“Alla luce del buon riscontro della passeggiata del 6 giugno lungo il percorso vita – spiega Sara Scalvini, educatrice cinofila de La Libellula –, ho deciso di proporre, ogni domenica di luglio e probabilmente anche ad agosto, nuove passeggiate educative. Approfittando dei bellissimi sentieri che offre la Valle Imagna, ad ogni appuntamento proporrò una passeggiata in una location differente, da Corna Imagna a Sant’Omobono passando per Pertus e Valle Brunone”.

“Si tratta di percorsi immersi nel verde, adatti a tutti e – sottolinea Scalvini -, oltre ad essere un’occasione per passare una mattinata piacevole in compagnia del proprio cane e di altri proprietari e cani, offre la possibilità di migliorare le abilità sociali al guinzaglio del proprio amico a quattro zampe. Non solo: le persone potranno i questo modo apprezzare e conoscere le bellissime passeggiate che regala la nostra Valle Imagna. I posti saranno limitati per garantire un’esperienza migliore e in sicurezza, nel rispetto delle norme anti-Covid”.

Primo appuntamento domenica 4 luglio, a Corna Imagna, per una passeggiata educativa lungo il Sentiero del Castagno, dalla durata di circa 2 ore. Ritrovo alle 9 in Piazza della Rinascita (in via Finilmascher, sotto la chiesa parrocchiale), dove sarà presente anche il mercato contadino con le aziende agricole locali.

Per info e prenotazioni contattare Sara al numero 328.2066840.