Il futuro di Lucas Torreira è ormai sempre più lontano da Londra. L’Arsenal, infatti, vuole vendere il centrocampista uruguayano insieme ad altri giocatori. Nelle ultime settimane il suo nome era stato accostato alla Lazio, ma poi smentito dal ds Igli Tare.

Tuttavia, secondo quanto riportato dal noto esperto di mercato Fabrizio Romano sul proprio profilo Twitter, la pista che lo porterebbe a Roma sarebbe ancora viva, anche se al momento bloccata.

Arsenal now working to sell players, then… new signings soon. #AFC

Guendouzi wants to join OM, Xhaka deal with AS Roma at final stages. Price tag around €20m for Bellerin, same for Torreira [not advanced with Lazio].

Camavinga-Arsenal: there’s nothing, not even talks.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 27, 2021