SASSARI. C’è una categoria di semivaccinati che sta vivendo una sorta di “limbo del green pass”: sono i guariti dal Covid che hanno ricevuto la prima dose e un’attestazione, rilasciata dai medici dell’hub vaccinale, che certifica come il loro percorso di immunizzazione si è concluso.

Molte di quelle stesse persone (almeno in Sardegna: in altre parti d’Italia pare non sia così) hanno ricevuto l’avviso da parte del ministero o direttamente il comunicato sull’app “Io” con l’invito a scaricare una sorta di pass provvisorio sul quale si legge che lo stesso è valido “sino alla somministrazione della seconda dose”. Una seconda dose che non arriverà mai, perché nessuno chiamerà quelle stesse persone per somministrargliela.

E allora, come se ne esce? Chiamando il numero verde del Governo, dopo un po’ di attesa si riesce a parlare con un operatore molto cortese che cerca di tranquillizzare: “Si tratta di un problema di aggiornamento del sistema. Si deve attendere che vengano aggiornati i dati, arriverà un nuovo pass definitivo”. Dunque? “Occorre aspettare”.

