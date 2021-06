Nelle scorse ore a Bari i poliziotti della Squadra Volante della Questura, in diversi interventi, hanno arrestato un cittadino gambiano pluripregiudicato di 24 anni per rapina aggravata e denunciato tre persone per diversi reati.

Sul lungomare Trieste, nei pressi della spiaggia Pane e Pomodoro, nella tarda notte di sabato, gli agenti sono intervenuti a seguito di una segnalazione giunta al 113, dopo che un cittadino straniero, sotto la minaccia di un collo di bottiglia, si era fatto consegnare un telefono cellulare da un turista materano di 30 anni. I poliziotti, sentita la vittima e ottenuta la descrizione del malfattore, hanno intercettato il ladro poco dopo. Lo smartphone è stato restituito al 30enne, mentre il rapinatore è stato portato in carcere.

A San Girolamo, invece, i poliziotti hanno fermato e controllato per strada 5 pregiudicati. Tra questi, un barese 31enne è risultato sottoposto alla misura della Sorveglianza Speciale e quindi colpito dalla prescrizione di non associarsi ad altri pregiudicati: inevitabile, dunque, la denuncia.

Un’altra denuncia, nel pomeriggio di domenica in zona Libertà, è scattata nei confronti di un cittadino georgiano, anche lui pluripregiudicato, di 32 anni. L’uomo, alla guida di un’auto di grossa cilindrata con a bordo altri due connazionali, oltre ad aver commesso numerose infrazioni al codice della strada, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico di genere proibito. Gli altri due, irregolari sul territorio italiano, sono stati messi a disposizione dell’Ufficio Immigrazione della Questura.

Nella serata di domenica a Japigia, infine, gli agenti sono intervenuti, dopo una chiamata al 113, per sedare un’accesa lite in abitazione fra conviventi. Una volta giunti nell’appartamento, i poliziotti hanno denunciato il marito, un 31enne pregiudicato, per maltrattamenti in famiglia in danno della moglie 32enne.

