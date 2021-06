Cagliari su Hernani: il centrocampista brasiliano è seguito anche da altri tre club. Le ultime sulla trattativa

Il Cagliari punta Hernani per rinforzare il proprio centrocampo. Secondo quanto riportato da La Gazzetta di Parma, sembra ormai vicina la cessione da parte degli emiliani per il centrocampista brasiliano.

Oltre al Cagliari ci sono però anche Empoli, Torino e Genoa ma in vantaggio resta il Cagliari. In settimana è previsto un incontro tra le parti per chiudere l’operazione.

L’articolo Cagliari su Hernani: sul brasiliano anche altri tre club proviene da Cagliari News 24.