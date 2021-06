Una pattuglia della Polizia di Torino mentre percorreva le vie del quartiere Cenisia, ha notato una signora anziana di 90 anni che, affaticata ed in evidente stato di difficoltà, si aggirava per le vie del quartiere. Gli agenti, chiedendole se stesse bene e se avesse bisogno di aiuto, hanno visto la donna scoppiare in lacrime, … Leggi tutto L’articolo Donna anziana digiuna da 12 ore: la…Per il contenuto completo visitate il sito www.quotidianopiemontese.it